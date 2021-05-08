МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Наиболее частыми причинами доносов от соседей по дачам становятся мелкие нарушения, такие как разведение костров или шумные вечеринки, рассказал РИА Недвижимость партнер юридической компании "Генезис" Василий Сосновский. Новые штрафы и запреты для дачников, о которых не стоит забывать

Обычно как раз соседи ссорятся и судятся друг с другом из-за земли. Например, из-за того, где должен проходить забор, разделяющий участки, рассказал он.

"К сожалению, в таких вещах бывает путаница в документах. Сюда же можно отнести несанкционированное вмешательство в инженерные сети и возведение заборов, которые не отвечают установленным техническим требованиям. Грозит это долгими судебными разбирательствами соседей друг с другом, жалобами в надзорные органы", — пояснил Сосновский.

Также поводом для жалобы может стать "вонючий" костер на участке. Разводить костер можно только в баке или мангале, либо в вырытой яме и вдали от деревьев. Нельзя сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные и токсичные вещества и материалы, оставлять костер без присмотра.

"Здесь возможны разные варианты. Например, если спор между соседями в коллективном саду, то начинать они могут с жалобы председателю садового товарищества. Также можно жаловаться в администрацию населенного пункта, где расположены дома, в полицию (к участковому) и МЧС", — отметил эксперт. Если жалоба обоснована, то нарушителю грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей; если нарушение пожарной безопасности повлечет негативные последствия для экологии или жизни и здоровья людей или нанесет государству или гражданам материальный ущерб, может быть возбуждено уголовное дело, предупредил эксперт.

Кроме того, конфликтующие соседи могут жаловаться на шум, что обычно происходит не на дачах, а в городских квартирах, но ответственность с нарушителей это не снимает: их могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей, предупредил Сосновский.

На конфликт с соседями не стоит идти дачникам, даже если за ними числятся нарушения, напрямую соседей не затрагивающие, так как на их сообщения контролирующие органы все равно отреагируют, посоветовал он. Например, таким нарушением могут стать неузаконенные постройки на участке, факт сдачи дома в аренду без уплаты налогов и многое другое, перечислил он.

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