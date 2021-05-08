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Поставки Airbus в апреле упали на 37,5%
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Европейская авиастроительная корпорация Airbus в апреле поставила 45 самолетов 30 клиентам — это на 37,5% меньше, чем в марте, говорится в сообщении компании. В частности, в... ПРАЙМ, 08.05.2021
airbus, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в апреле поставила 45 самолетов 30 клиентам — это на 37,5% меньше, чем в марте, говорится в сообщении компании.
В частности, в минувшем месяце компания поставила покупателям 3 самолета Airbus A220, 34 самолета семейства A320 (31neo), 2 авиалайнера A330neo и 6 — Airbus A350.
В то же время число заказов на самолеты выросло в отчетном месяце в 1,7 раза — до 48 самолетов с 28 в марте.
Всего с начала года Airbus поставил 170 самолетов 55 клиентам и получил 87 заказов.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.