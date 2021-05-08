МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в апреле поставила 45 самолетов 30 клиентам — это на 37,5% меньше, чем в марте, говорится в сообщении компании. Как россияне стали зарабатывать на криптовалюте

В частности, в минувшем месяце компания поставила покупателям 3 самолета Airbus A220, 34 самолета семейства A320 (31neo), 2 авиалайнера A330neo и 6 — Airbus A350.

В то же время число заказов на самолеты выросло в отчетном месяце в 1,7 раза — до 48 самолетов с 28 в марте.

Всего с начала года Airbus поставил 170 самолетов 55 клиентам и получил 87 заказов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.