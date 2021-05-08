МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Самым неприятным при поиске работы соискатели считают отсутствие регулярной обратной связи от работодателя, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование кадровой компании Kelly Services.
На это пожаловался каждый третий соискатель: молчание работодателя после отклика на вакансию раздражает 32% респондентов, а отсутствие обратной связи на других этапах трудоустройства — еще 24%.
Также нервирует при поиске работы несоответствие описания вакансии реальным обязанностям работника. Об этом заявили 16% респондентов.
Слишком долгий процесс трудоустройства раздражает 11% соискателей.
9% опрошенных назвали неточные сведения о зарплате в описании вакансии возмутительным.
Фактор дискриминации по полу, возрасту и иным признакам — раздражают еще 6%.
"Плохое обращение с кандидатами может дорого обойтись работодателям. При поиске работы люди часто сталкиваются с игнорированием, отсутствием обратной связи, плохой коммуникацией. Кандидаты, получившие негативный опыт при поиске работы, часто не скрывают свое разочарование. Они делятся опытом с друзьями, знакомыми, делают посты в соцсетях", — отмечает директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Почти половина — 44% респондентов — не собираются скрывать свой негативный опыт при поиске работы и намерены обязательно рассказать о нем всем знакомым. Еще 15% — не поленятся написать негативный отзыв на сайтах по трудоустройству и в профессиональных сетевых сообществах.
Еще 6% соискателей, столкнувшихся с негативом, пообещали отметиться на страничках работодателя в соцсетях.
35% соискателей предпочтут сохранить неудачный опыт общения с потенциальным работодателем в тайне, отмечается в статье.
https://1prime.ru/business/20210508/833622607.html