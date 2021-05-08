МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Самым неприятным при поиске работы соискатели считают отсутствие регулярной обратной связи от работодателя, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование кадровой компании Kelly Services. Как россияне стали зарабатывать на криптовалюте

На это пожаловался каждый третий соискатель: молчание работодателя после отклика на вакансию раздражает 32% респондентов, а отсутствие обратной связи на других этапах трудоустройства — еще 24%.

Также нервирует при поиске работы несоответствие описания вакансии реальным обязанностям работника. Об этом заявили 16% респондентов.

Слишком долгий процесс трудоустройства раздражает 11% соискателей.

9% опрошенных назвали неточные сведения о зарплате в описании вакансии возмутительным.

Фактор дискриминации по полу, возрасту и иным признакам — раздражают еще 6%.

"Плохое обращение с кандидатами может дорого обойтись работодателям. При поиске работы люди часто сталкиваются с игнорированием, отсутствием обратной связи, плохой коммуникацией. Кандидаты, получившие негативный опыт при поиске работы, часто не скрывают свое разочарование. Они делятся опытом с друзьями, знакомыми, делают посты в соцсетях", — отмечает директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почти половина — 44% респондентов — не собираются скрывать свой негативный опыт при поиске работы и намерены обязательно рассказать о нем всем знакомым. Еще 15% — не поленятся написать негативный отзыв на сайтах по трудоустройству и в профессиональных сетевых сообществах.

Еще 6% соискателей, столкнувшихся с негативом, пообещали отметиться на страничках работодателя в соцсетях.

35% соискателей предпочтут сохранить неудачный опыт общения с потенциальным работодателем в тайне, отмечается в статье.