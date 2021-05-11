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https://1prime.ru/business/20210511/833636099.html
Миллионы британцев требуют компенсацию за высокую комиссию AppStore
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Около 20 миллионов пользователей Apple требуют у американского техгиганта выплаты компенсации за повышенную комиссию за пользование приложениями AppStore. Соответствующий... ПРАЙМ, 11.05.2021
великобритания, компенсация, комиссия, приложения, apple, новости, технологии, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 11 мая — ПРАЙМ. Около 20 миллионов пользователей Apple требуют у американского техгиганта выплаты компенсации за повышенную комиссию за пользование приложениями AppStore. Соответствующий коллективный иск был подан в один из британских судов, говорится в заявлении инициатора этого иска, преподавателя Королевского колледжа Лондона Рэйчел Кент.
"Я возглавляю этот коллективный иск против Apple от имени 19,6 миллиона пользователей в Великобритании, утверждающих, что был нарушен закон о конкуренции и завышены цены за покупки приложений в AppStore", — написала Кент в Twitter.
Пользователи утверждают, что комиссия AppStore за пользование приложениями компании была завышена, а ограничительная политика Apple по использованию разработчиками приложений своих платежных систем, привела к тому, что компания получает "чрезмерную прибыль".
Размер компенсации, которая может быть выплачена истцам в случае положительного решения суда, может составить до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.