ЛОНДОН, 11 мая — ПРАЙМ. Около 20 миллионов пользователей Apple требуют у американского техгиганта выплаты компенсации за повышенную комиссию за пользование приложениями AppStore. Соответствующий коллективный иск был подан в один из британских судов, говорится в заявлении инициатора этого иска, преподавателя Королевского колледжа Лондона Рэйчел Кент. Apple оспорила в суде штраф ФАС

"Я возглавляю этот коллективный иск против Apple от имени 19,6 миллиона пользователей в Великобритании, утверждающих, что был нарушен закон о конкуренции и завышены цены за покупки приложений в AppStore", — написала Кент в Twitter.

Пользователи утверждают, что комиссия AppStore за пользование приложениями компании была завышена, а ограничительная политика Apple по использованию разработчиками приложений своих платежных систем, привела к тому, что компания получает "чрезмерную прибыль".

Размер компенсации, которая может быть выплачена истцам в случае положительного решения суда, может составить до 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.