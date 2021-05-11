МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, получил в апреле меньше заказов и поставил меньше самолетов, чем месяцем ранее, сообщается на сайте компании.

Заказы в апреле составили 25 единиц, с начала года — 307. При этом в марте было получено 196 заказов.

Поставки самолетов в апреле сократились примерно вдвое — до 17 с 29 в марте. С начала года компания поставила 94 самолета.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.