МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей, при этом по новой программе кредитования под 3% заключено договоров на 45 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Власти РФ запустили с 1 июня 2020 года программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Она известна как "ФОТ 2.0". Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей штатной численности с начала действия программы, то по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны.

"Около 230 тысяч предприятий приняли участие в этой программе (ФОТ 2.0 — ред.). В результате ее реализации бизнесу будет списано около 430 миллиардов рублей. Но самое главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5 миллиона рабочих мест", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

Он также напомнил, что в марте правительство запустило новую программу льготного кредитования "ФОТ 3.0", которая также позволит сохранить рабочие места. "В рамках этой программы заключено договоров на 45 миллиардов рублей. Она позволит поддержать до 1 миллиона 200 тысяч человек", — отметил премьер-министр.