МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основной владелец "Уралхима", одного из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, Дмитрий Мазепин с 12 мая сам возглавил компанию, говорится в сообщении "Уралхима".

"С 12 мая 2021 года должность генерального директора АО "ОХК "Уралхим" занял Дмитрий Мазепин", — сообщает производитель. Председателем совета директоров компании (эту должность занимал Мазепин) назначен Дмитрий Коняев, который ранее занимал пост заместителя председателя.

"Начался принципиально новый этап в развитии компаний "Уралкалий" и "Уралхим", который призван придать синергию нашей совместной работе, сократить операционные и организационные издержки, повысить эффективность работы управляющего блока", — сказал Мазепин, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что в настоящее время существуют также серьезные климатические вызовы, и компаниям предстоит серьезная трансформация с целью снижения углеродного следа как производимой продукции, так и применения удобрений в сельском хозяйстве. "Наш традиционный бизнес модернизируется, и я хотел бы руководить этими изменениями для обеспечения эффективной стратегии долгосрочного роста компаний "Уралхим" и "Уралкалий", — указал предприниматель.

"Возвращение к непосредственному контролю за всей цепочкой операционной деятельности позволит мне эффективно и с максимальной скоростью объединить силы для продвижения российских удобрений на мировой арене, а также сформировать удобную платформу для предоставления всего спектра агротехнических и климатически нейтральных услуг на российском рынке", — заключил Мазепин.

До конца апреля пост гендиректора "Уралхима" занимал Александр Прыгунков, который до прихода в компанию занимал должность первого вице-президента — операционного директора ПАО "Группа Компаний ПИК". Источник РИА Новости говорил, что после ухода Прыгункова временно исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Момцемлидзе — он возглавлял компанию в 2018-2020 годах, а с апреля 2021 года занял должность директора по производству азотного направления "Уралхима".