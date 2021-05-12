МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает неправильным ограничивать передвижения россиян и запрещать выезд на отдых за границу из-за ситуации с COVID-19. Мишустин рассказал, что обеспечит рост российской экономики

Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства и отвечает на вопросы фракций. Депутат от ЛДПР высказал идею запретить россиянам выезд на отдых за границу, чтобы граждане не заражались коронавирусом, и спросил мнение премьера.

"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет (уехать – ред.), в том числе и отдохнуть где-то", — сказал Мишустин.

Он также обратил внимание на то, что такое ограничение снизило бы конкуренцию, а надо развивать инфраструктуру внутреннего туризма.