МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российские производители продуктов повышали цены не из одной жадности, влияние на их решение оказало стремление компенсировать убытки на фоне последствий распространения коронавируса, заявил РИА Новости член генерального совета "Деловой России" Виталий Арбузов. Мишустин назвал жадность компаний причиной роста цен в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год, заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства РФ есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе.

"Безусловно, пандемия оказала существенное влияние на рынок товаров и услуг в России. Из-за страха того, что производство может остановиться, многие граждане закупались продуктами первой необходимости. В связи с этим некоторые поставщики начали спекулировать и повышать цены", — признал Арбузов.

"Тем не менее, важно отметить, что не только жадность может являться причиной таких действий. Многие производства пострадали во время пандемии, и чтобы не потерять бизнес, необходимо было существенно повысить уровень цен", — также объяснил он.

По мнению Арбузова, цены на товары первой необходимости должны регламентироваться на уровне законов и государства. "Можно установить верхний порог цен для определенного вида товаров и регулярно пересчитывать его в зависимости от экономической ситуации и инфляции", — рассуждает он.

"Однако, нельзя забывать и об интересах предпринимателей: например, выстроить систему лояльности для представителей малого и среднего бизнеса. Если у них будут льготы на дистрибуцию и размещение своего товара в оптовых точках продаж, то это позволит им быть конкурентоспособными по отношению к крупным компаниям", — предложил собеседник агентства.