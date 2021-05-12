МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Темпы прироста цен на продукты в России ниже среднемировых, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Производители продуктов не согласились с мнением о своей жадности

"Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года", — сказала Абрамченко, слова которой привели в ее пресс-службе.

По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 0,75% против 0,82% в марте. В годовом выражении цены на продовольственные товары в прошлом месяце увеличились на 6,55%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства за 2020 год. Вице-премьер, комментируя отчет, указала, что России в прошлом году удалось добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе.

"И это несмотря на пандемию, которая в том числе спровоцировала кризис на мировом рынке продовольствия: существенно сократилось предложение на рынке продовольствия во всем мире", — указала Абрамченко. На это, по ее словам, повлияло два фактора: закрытие производств из-за пандемии и масштабная засуха.

При этом, продолжила она, российским аграриям удалось собрать один из рекордных в постсоветскую историю урожаев зерновых, собрать вдвое больше тепличных овощей, продолжить модернизацию производств и наращивание мощностей. "Удалось справиться со всеми вызовами пандемии: изменениями логистики продовольствия, ажиотажным спросом. Не допустили дефицита и пустых полок, которые наблюдались в некоторых странах", — добавила вице-премьер.