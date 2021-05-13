МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря: выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года, следует из проекта на федеральном портале проектов правовых актов.

Документом предлагается утвердить правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии Национальной системе платежных карт (НСПК) на программу поддержки доступных внутренних поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной путевки.

Кешбэк на путевки в детские лагеря будет запущен до конца мая

В частности, место отдыха, куда поедут дети, должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия), включенных в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. "Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)", — добавляется в документе.

Поездка должна быть оплачена по карте "Мир", возврат средств будет осуществлен в течение пяти рабочих дней. Перечень регионов, поездки в которые будут компенсироваться в рамках программы детского туристического кешбэка, будет устанавливаться Ростуризмом.

"Информация о периоде оплаты и периоде предоставления размещается на официальном сайте Федерального агентства по туризму в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Федеральное агентство по туризму вправе устанавливать различные периоды предоставления на территориях субъектов Российской Федерации", — указывается в проекте.

В пресс-службе Ростуризма отметили, что предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, при этом стоимость путевки в лагерь не на российский юг существенно ниже. "Отправить ребенка в детский лагерь можно будет с момента, как стартует программа, с возможностью вернуться до 15 сентября, то есть с захватом всей летней оздоровительный компании", — сообщили журналистам в пресс-службе.

Программа стартует до конца мая, о точной дате старта Ростуризм объявит дополнительно. В ведомстве также указали, что кешбэк не имеет обратной силы, поскольку возвращение средств привязано к моменту, когда произведена оплата — возвраты начинают начисляться с момента старта программы и первой транзакции.