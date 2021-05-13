МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Спрос на жилье в Москве за год вырос на 36%, в Петербурге — на 31%, в Тюмени — на 20%, пишут Известия.

Издание опросило участников рынка недвижимости и выяснило, куда россияне чаще всего хотят переехать. Так, по словам директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, в этом году стало популярным южное направление. Речь идет о Краснодаре, Сочи и Анапе. Спрос на жилую недвижимость в этом регионе вырос более чем в два раза за год.

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев выделил еще Екатеринбург.