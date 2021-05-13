2021-05-13T05:59:26+03:00
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2021
https://1prime.ru/business/20210513/833649743.html
Названы города, в которые стремятся переехать россияне
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Спрос на жилье в Москве за год вырос на 36%, в Петербурге — на 31%, в Тюмени — на 20%, пишут Известия. Издание опросило участников рынка недвижимости и выяснило, куда россияне... ПРАЙМ, 13.05.2021
новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Спрос на жилье в Москве за год вырос на 36%, в Петербурге — на 31%, в Тюмени — на 20%, пишут Известия.
Издание опросило участников рынка недвижимости и выяснило, куда россияне чаще всего хотят переехать. Так, по словам директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова, в этом году стало популярным южное направление. Речь идет о Краснодаре, Сочи и Анапе. Спрос на жилую недвижимость в этом регионе вырос более чем в два раза за год.
Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев выделил еще Екатеринбург.