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В 2020 году главной проблемой 81% российский компаний стала утечка данных, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Zecurion. По ее данным, только 63% респондентов пожаловались... ПРАЙМ, 13.05.2021
новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. В 2020 году главной проблемой 81% российский компаний стала утечка данных, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Zecurion.
По ее данным, только 63% респондентов пожаловались на снижение спроса на продукты и услуги. Еще 43% опрошенных организаций, указали как одну из проблем пандемийного 2020 года уменьшение эффективности персонала с переходом на удалённую работу. А со сложностями ведения бизнеса в связи с ограничительными мерами на федеральном или региональном уровне столкнулись 39% компаний.
"Шпионаж и действия в интересах конкурентов могут привести к прямым финансовым потерям для компании. Кроме того, сливы данных грозят репутационными издержками организациям, работающим с розничными клиентами. Наконец, оказавшиеся у злоумышленников персональные данные клиентов делают успешными телефонные мошенничества с использованием социальной инженерии: если к гражданину обращаются по имени и отчеству, знают его паспортные данные и остаток средств на счёте, его легче убедить перевести деньги на карту преступника", — цитирует издание руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.