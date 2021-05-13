МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. В 2020 году главной проблемой 81% российский компаний стала утечка данных, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Zecurion.

По ее данным, только 63% респондентов пожаловались на снижение спроса на продукты и услуги. Еще 43% опрошенных организаций, указали как одну из проблем пандемийного 2020 года уменьшение эффективности персонала с переходом на удалённую работу. А со сложностями ведения бизнеса в связи с ограничительными мерами на федеральном или региональном уровне столкнулись 39% компаний.

"Шпионаж и действия в интересах конкурентов могут привести к прямым финансовым потерям для компании. Кроме того, сливы данных грозят репутационными издержками организациям, работающим с розничными клиентами. Наконец, оказавшиеся у злоумышленников персональные данные клиентов делают успешными телефонные мошенничества с использованием социальной инженерии: если к гражданину обращаются по имени и отчеству, знают его паспортные данные и остаток средств на счёте, его легче убедить перевести деньги на карту преступника", — цитирует издание руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.