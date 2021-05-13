МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon зарегистрировал операционную компанию в Белоруссии для развития собственной логистической инфраструктуры в стране, следует из сообщения компании. Бумаги Ozon растут быстрее рынка

"Ozon… объявляет о регистрации юридического лица ООО "Озон Рокет Бел", операционной компании в Республике Беларусь. Новая структура создается для масштабирования бизнеса на территории республики, в первую очередь — расширения логистической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Компания планирует открыть в стране сортировочный центр в текущем году. Также в планах кратное увеличение количества точек выдачи заказов как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи.

Ozon отмечает, что клиентам из Белоруссии уже несколько лет были доступны товары маркетплейса, однако логистика обеспечивалась с помощью местных служб доставки. С появлением собственного логистического центра и развитием "последней мили" компания намерена сократить время доставки товаров в страну, которое на данный момент составляет в среднем 5-7 дней. Ozon включен в состав индекса MSCI Russia

Для местных покупателей площадка запустила витрину в белорусских рублях, а также планирует создание специальной витрины с товарами белорусских производителей. При этом, по сообщению компании, площадка будет самостоятельно доставлять их российским покупателям.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 11 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.