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"Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно
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"Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной,... ПРАЙМ, 13.05.2021
авиа, израиль, аэрофлот, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, сообщили в авиакомпании.
"В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) "Аэрофлот" 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево", — говорится в сообщении.
"Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Пассажирам отмененных рейсов предлагается однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета или возврат без применения штрафных санкций.