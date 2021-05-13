МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, сообщили в авиакомпании. Правительство поддержит туроператоров, вывозивших россиян из Турции

"В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) "Аэрофлот" 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Пассажирам отмененных рейсов предлагается однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета или возврат без применения штрафных санкций.