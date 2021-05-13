МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Совладелец En+ и "Русала" Олег Дерипаска прокомментировал заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что жадность отдельных российских предпринимателей привела к росту цен на продукты. Об этом сообщает РИА Новости. Дерипаска призывает ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT

"Про жадный бизнес… Ну, жадный бизнес понял", — сказал Дерипаска во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина, комментируя высказывание Мишустина.

По мнению миллиардера, бизнесменов очень интересует, как будут регулировать вывод дивидендов за рубеж.

Дерипаска подчеркнул, что Мишустин высказал правильные мысли и бизнес всегда готов обсуждать варианты решения проблемы. Он также призвал создать условия, чтобы компаниям было выгодно вкладывать в развитие отечественной экономики.

Напомним, что накануне глава правительства во время выступления в Госдуме назвал в качестве одной из причин роста цен на продукты жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он выразил мнение, что предприниматели подняли цены вслед за мировыми, чтобы не упустить свою прибыль. При этом Мишустин подчеркнул, что у правительства есть возможность обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе. Премьер также обратил внимание на вывод дивидендов из России. Он пообещал принять меры, чтобы объемы выводимых средств не превышали кратно суммы налогов.