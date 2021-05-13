МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг приняло решения о выделении средств на поддержку туроператоров, организующих внутренние чартерные программы по России, о компенсации компаниям, понесшим убытки, возвращая российских туристов из Турции и Танзании, а также о направлении средств на программу возмещения части затрат на поездки в детские лагеря, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Туризм – новая нефть. Что получат инвесторы от вложений в отрасль

"После временной приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией туроператоры, чтобы вернуть наших туристов, направляли пустые самолеты и, конечно, несли при этом убытки. Мы обещали компенсировать эти расходы. И сегодня правительство приняло советующее решение, выделен 1 миллиард рублей", — сказала Догузова.

По ее словам, данная мера поддержит туроператоров и, тем самым, и туристов, обязательства перед которыми должны быть выполнены. Другое решение, продолжила глава ведомства, которое было принято кабинетом министров, — о субсидиях туроператорам, которые поставят чартеры и сформируют для туристов готовые пакетные предложения к наиболее востребованным, однако труднодоступным туристическим направлениям.

"Уже в этом году мы запустим не менее 12 таких чартерных направлений, по которым стоимость отдыха будет снижена для туристов в среднем в два раза. В этом году на это будет выделено 1,2 миллиарда рублей", — указала Догузова. Помимо этого, внимание с точки зрения организации отдыха будет уделяться детям.

"К этому лету будет запущена новая детская программа — чтобы родители могли доступнее отправить детей отдыхать в лагеря. На это правительство выделило 5 миллиардов рублей", — сказала глава Ростуризма. Она отметила, что программа компенсации части средств на поездки в детские лагеря будет действовать по тому же принципу, что и кешбэк для турпутевок в целом.

Так, с момента старта родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат средств на карту "Мир". Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. "Мы планируем, что программа заработает до конца мая, точную дату старта мы объявим дополнительно", — заключила Догузова.