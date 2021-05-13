МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рост цен на картофель, капусту и лук в России с 5 по 11 мая ускорился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, на морковь и огурцы — замедлился, а стоимость помидоров снизилась после периода роста, следует из данных Росстата. Аналитик рассказал, что будет с ценами на продукты к осени

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,9%, в том числе на капусту белокочанную — на 4,9%, картофель — на 2,9%, лук репчатый — на 2,5%, морковь — на 2,2%, огурцы — на 1,9%. Цены на помидоры снизились на 0,6%, яблоки — на 0,2%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

С начала года к 11 мая картофель в России подорожал на 46,4%, капуста — на 32,1%, лук — на 26,7%. Морковь с начала года выросла в цене на 51,3%, помидоры — на 6,5%, яблоки — на 6,7%, а огурцы подешевели на 2,7%.

За предыдущий период, с 27 апреля по 4 мая, картофель вырос в цене на 2,5%, морковь — на 2,4%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,3%, свежая белокочанная капуста — на 4%, яблоки — на 0,1%, огурцы — на 7,6%, томаты — на 0,3%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 1,7%.

В свою очередь, с 5 по 11 мая выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,7%), баранину (на 0,6%), маргарин (на 0,5%), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 0,4%), свинину, вареную колбасу, мороженую рыбу, овощные консервы для детского питания, карамель и печенье (на 0,3%), говядину, мясные консервы, сухие молочные смеси для детского питания (на 0,2%).

Мясные консервы для детского питания, сливочное масло, пастеризованное молоко, сычужные сыры, соль и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) подорожали на 0,1%. Цены на сметану и черный чай снизились на 0,2%, на сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, жирный творог, шоколадные конфеты и водку не изменились. Правительство сообщило о стабилизации цен на продукты

ЯЙЦА, САХАР, ГРЕЧКА

Яйца в России с 5 по 11 мая подешевели на 1%, снижение цен произошло впервые после 13 недель роста, в свою очередь, рост стоимости подсолнечного масла несколько замедлился по сравнению с предыдущей неделей, гречка дорожала теми же тем темпами, а цены на сахар не менялись, следует из данных Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1%, в том числе в 37 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,9%, в 18 субъектах — на 2-8,3%", — говорится в сообщении статистического ведомства. В 12 регионах цены на яйца не изменились, в 18 — выросли на 0,1-1,1%. За предыдущий отчетный период, с 27 апреля по 4 мая, яйца подорожали на 0,4%. Рост цен к 11 мая с начала года составил 13,8%.

Мясо кур в России на отчетной неделе подорожало на 0,2%, тогда как две недели до этого оно дешевело по 0,1%, а еще две недели перед этим цены на курятину не менялись. В 23 регионах куриное мясо подорожало на 0,1-0,5%, в 16 регионах — на 0,6-2,5%. В 14 субъектах цены не изменились, в 32 — снизились на 0,1-2,3%. С начала года куриное мясо подорожало на 14,7%.

Цены на сахар с 5 по 11 мая не изменились, тогда как за прошлый период они выросли на 0,1%. В 24 регионах сахар подорожал на 0,1-0,4%, в 14 — на 0,5-2%. В 33 субъектах цены не изменились, в 14 регионах — снизились на 0,1-1,9%. К 11 мая сахар с начала года подорожал на 1,7%.

"Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,4%. В 30 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 20 субъектах — на 1-2,7%. В 22 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах цены снизились на 0,1-1,4%", — указывает Росстат. С 27 апреля по 4 мая масло подорожало на 0,5%, рост цен с начала года составил 3,4%.

Гречка с 5 по 11 мая выросла в цене на 0,5%, как и за предыдущий период, с начала года цены поднялись на 5,3%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,2% (за предыдущий период она подешевела на 0,3%, рост цен с начала года — 3,2%), черный хлеб — на 0,1% (против 0,2% за предыдущий период, с начала года — на 2,6%), макаронные изделия — на 0,2% (за предыдущий период цены снизились на 0,2%, с начала года выросли на 3,9%).

Вермишель выросла в цене на 0,1% (как и за предыдущий период, с начала года — на 3,8%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,2% (против 0,2%, с начала года — на 1,9%). Рис подорожал на 0,1% (против 0,1%, с начала года — на 1,4%), пшено подешевело на 0,1% (за предыдущий период цены снижались на 0,4%, с начала года они уменьшились на 2,3%).