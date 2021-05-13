МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают 1 июня, продлевать не планируется, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Аналитик рассказал, что будет с ценами на продукты к осени

"Нет, на сегодняшний момент, нет", — сказал Решетников, отвечая на соответствующий вопрос.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.

Решетников также напомнил, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.