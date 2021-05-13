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https://1prime.ru/business/20210513/833657709.html
Власти не планируют продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар
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Соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают 1 июня, продлевать не планируется, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Нет, на сегодняшний... ПРАЙМ, 13.05.2021
россия, мэр, цены на продовольствие, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают 1 июня, продлевать не планируется, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Нет, на сегодняшний момент, нет", — сказал Решетников, отвечая на соответствующий вопрос.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
Решетников также напомнил, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение о предоставлении тарифной льготы в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.