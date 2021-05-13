МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с середины июня запустит тестирование цифрового проездного на рейсах Москва-Лондон, сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно

Отвечая на вопрос, как идут переговоры о внедрении приложения для перелетов за рубеж IATA Travel Pass, Полубояринов сказал: "Мы уже далеко с ним продвинулись. "Аэрофлот" входит в число компаний, которые готовы апробировать этот проект. Где-то, наверное, с середины июня запускаем пилотный проект по направлениям Москва-Лондон".

Он отметил, что тестировать цифровой проездной компания будет около трех недель.

"Будет тестироваться возможность занесения информации в этот пасс от лабораторий, которые выбраны как Великобританией, так и "Аэрофлотом" в России", — добавил он.

Гендиректор "Аэрофлота" уточнил, что проездной будут тестировать сотрудники авиакомпании, которые "должны на себе пройти все необходимые инстанции и посмотреть, как это работает".

IATA Travel Pass представляет собой приложение, которое позволяет пассажирам создать "цифровой паспорт", получить сертификаты тестирования и вакцинации и убедиться, что они подходят для их маршрута, а также поделиться сертификатами тестирования или вакцинации с авиакомпаниями и властями для облегчения путешествия.