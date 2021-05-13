МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "ФК Открытие" по итогам первого квартала выросла в 15,6 раза и составила 12,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы. Взломавшие Colonial Pipeline хакеры похвастались новыми "жертвами"

Совокупные активы банковской группы "Открытие" с начала 2021 года увеличились на 2%, до 3,549 миллиарда рублей на 31 марта 2021 года. Объем работающих активов составил 2,46 миллиарда рублей, или 69% от активов группы.

В структуре активов доля кредитного портфеля достигла 49% от активов или 1,757 миллиарда рублей за вычетом резервов (1,601 миллиарда рублей, или 46% на конец 2020 года). Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы. Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам первого квартала 2021 года увеличился на 9%, до 1,877 миллиарда рублей.

"Первый квартал 2021 года стал весьма успешным для группы "Открытие". Прибыль группы по его итогам составила 12,8 миллиарда рублей (823 миллиона по итогам первого квартала 2020 года). Рост прибыли обеспечен увеличением чистого процентного дохода (+32% по сравнению с первым кварталом 2020 года) на фоне растущей доли кредитного портфеля в активах группы (49%) и улучшения его качества", — отметил председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Объем выдач кредитов корпоративным клиентам за первый квартал 2021 года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 284 миллиардов рублей, клиентам малого и среднего бизнеса — на 6%, до 33 миллиардов рублей, розничным клиентам — на 3%, до 76 миллиардов рублей.

"Постковидное восстановление экономики и деловой активности увеличивают спрос населения и бизнеса на кредиты и расчетное обслуживание, а высокий уровень достаточности капитала позволяют нам наращивать активы и увеличивать прибыль и доходность на капитал", — добавил Задорнов.