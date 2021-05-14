МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в России в случае дальнейшего роста ключевой ставки Центробанка в пределах 1 процентного пункта быстро адаптируется к новым рыночным условиям, заявил в интервью РИА Новости руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы Промсвязьбанка (ПСБ) Константин Басманов. Бизнес назвал самую главную угрозу для себя

Банк России в апреле поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Регулятор объяснил такой шаг, в том числе, повышенными инфляционными ожиданиями. Банкир полагает, что ЦБ принимал решение о повышении ключевой ставки, опираясь на реальное поведение рынка, а прогнозы об этом появились еще в начале года, и Центробанк скорее отражал эти ожидания, чем опережал.

"Если же дальнейший рост останется в пределах 1 процентного пункта, то предприниматели быстро адаптируются к новым условиям", — считает Басманов.

"Кроме того, свое влияние на общий уровень ставок продолжают оказывать программы льготного кредитования малых и средних предприятий — сейчас до 30% всех кредитов на рынке выдаются по пониженным ставкам, на которые решения ЦБ не влияют", — пояснил Басманов. Эксперты спрогнозировали новое повышение ключевой ставки в России

Он также напомнил, что существенное снижение ключевой ставки наблюдалось с 2017 года, а вслед за ней уменьшались и процентные ставки на рынке. В целом они снизились почти в два раза: с 14-15% до 7-8%, и это сопровождалось ростом кредитования бизнеса, заключил он.

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