МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Состояние гендиректора производителя электромобилей Tesla Motors Илона Маска упало более чем на 20 миллиардов долларов с начала недели, подсчитал журнал Forbes. Илон Маск заявил, что Dogecoin "захватит мир", после чего тот упал в цене

По оценке издания, состояние Маска на текущей неделе снизилось на 20,5 миллиарда долларов, до 145,5 миллиарда долларов. Акции Tesla по итогам закрытия четверга упали на 15% с начала недели. При этом глава Tesla по-прежнему занимает третью позицию в списке самых богатых людей по версии Forbes.

В конце прошлой недели Маск появился на американском комедийном шоу Saturday Night Live, в рамках которого он в шуточной форме высказался о своих бизнес-планах, а также затронул тему недавнего ажиотажа вокруг криптовалют. В частности, Маск назвал Dogecoin, созданную как пародия на биткоин, "обманом", что привело к обрушению ее стоимости за сутки на 30%.

А в ночь на четверг глава Tesla объявил в своем Twitter о том, что компания приостановит продажу своих электромобилей за биткоины. По словам Маска, компания обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля.

На этом фоне биткоин обвалился на 29% с достигнутого в апреле исторического максимума. А состояние самого Маска за сутки снизилось на 2,5% или почти на 4 миллиарда долларов следом за падением стоимости акций Tesla на 3%. На балансе компании находятся биткоины, в целом на момент покупки они стоили 1,5 миллиарда долларов, однако некоторая часть их уже продана.