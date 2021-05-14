МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Компания LetterOne Treasury Services (входит в LetterOne Holdings, основные владельцы — Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев) продала 97,5% лизинговой компании AltitudeOne Aviation (создана в сентябре 2018 года вместе с ирландской компанией Airborne Capital", пишет РБК со ссылкой на отчет LetterOne TS за 2020 год. О чем нужно знать, если вы решили взять микрозайм

Кто выступил покупателем — в документах не указано.

Итак, LetterOne и Airborne Capital (получила 2,5% AltitudeOne Aviation) создали совместное предприятие с целью сдавать в лизинг самолеты коммерческим авиакомпаниям.

"Стороны взяли на себя обязательства инвестировать в AltitudeOne Aviation $250 млн, а также привлечь банковское финансирование. Предполагалось, что Airborne Capital будет управлять активами новой компании, а LetterOne — оказывать ей финансовую поддержку", — пишет издание.

В планах значилось, что количество самолетов, используемых в коммерческих авиаперевозках, должно удвоиться в течение 20 лет с учетом продолжающегося роста спроса со стороны пассажиров (на 4,7% в год).

Однако пандемия коронавируса и вводимые разными странами локдауны почти по всему миру в 2020 году сжали объем авиаперевозок. Только в России авиаперевозки сократились на 46%. Во всем мире — еще значительнее — на 75,6%.

Изначально, пишет РБК, AltitudeOne Aviation планировала покупать портфель узко- и широкофюзеляжных самолетов. Но по состоянию на 31 декабря 2020 года компании удалось купить только четыре воздушных судна. Активы структуры оцениваются в $136,4 миллиона. Обязательства — в $122,6 миллиона.

"Прошлый год был катастрофой. Никак иначе это не опишешь", — заявил 3 февраля текущего года глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) Александр де Жюньяк.