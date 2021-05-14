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Пассажиры раскупили билеты на рейс "в никуда" за две минуты
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Пассажиры раскупили билеты на рейс австралийской авиакомпании Qantas на Луну за рекордно короткий срок, сообщил CNN. Все посадочные места на рейс были проданы чуть более чем за 2... ПРАЙМ, 14.05.2021
авиаперевозки, луна, австралия, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Пассажиры раскупили билеты на рейс австралийской авиакомпании Qantas на Луну за рекордно короткий срок, сообщил CNN.
Все посадочные места на рейс были проданы чуть более чем за 2 минуты, в результате этого перевозчиком был создан лист ожидания, рассказал американский телеканал. Продолжительность рейса к Луне составит три часа, рассказал источник издания.
После отправления из воздушной гавани Сиднея (Австралия) самолет совершит полет над городом, затем он наберет высоту, чтобы пассажиры могли понаблюдать лунное затмение, и вернется в аэропорт отправления.
Компания Qantas разработала оптимальный маршрут данного рейса над Тихим океаном в сотрудничестве с астрономом Ванессой Мосс, говорится в сообщении CNN. Qantas рассказал, что Ванесса Мосс будет на борту рейса "в никуда" и поведает пасажирам о феномене суперлуния.
Ранее сообщалось, что австралийский авиаперевозчик Qantas предложил своим клиентам принять участие в рейсе до Луны и начал продажу билетов. У каждого пассажира будет уникальная возможность насладиться полным лунным затмением после того, как самолет поднимется на высоту 13 километров, как заявила авиакомпания. 11 мая австралийский перевозчик предложил туристам полюбоваться Луной во время полета на самолете и объявил продажу билетов на рейс "в никуда".