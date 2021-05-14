МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Исполнительный директор "Мегафона" Хачатур Помбухчан станет гендиректором компании, говорится в сообщении оператора. "Мегафон" сократил выручку по МСФО в IV квартале

"Хачатур Помбухчан будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года. Он продолжит реализовывать стратегию "Мегафона", вектор которой задан в последние несколько лет, и сфокусируется на дальнейшем росте всех ключевых показателей компании", – прокомментировал председатель совета директоров "Мегафона" Иван Стрешинский.

Нынешний гендиректор компании Геворк Вермишян войдет в совет директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов оператора. Соответствующее решение в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение совета директоров компании для дальнейшего утверждения на собрании акционеров. Изменения предполагаются с 1 июля 2021 года.

Вермишян был назначен гендиректором "Мегафона" в ноябре 2018 года. Ранее был исполнительным директором компании и финансовым директором. С 2007 по июнь 2011 года курировал блок корпоративных финансов в АФК "Система", а до этого занимал различные посты в "Лукойле". Выпускник Финансовой академии при правительстве РФ.

Помбухчан в "Мегафоне" с 2020 года, сначала – в качестве члена совета директоров, позже – исполнительного директора компании. Занимает должность коммерческого директора в "ЮэСэМ Телеком". Ранее был членом совета директоров сети "Азбука вкуса" (2018-2019), финансовым директором ПАО "Магнит" (2008-2018), в 2018 году возглавил компанию. Выпускник Кубанского государственного университета и Всероссийского заочного финансово экономического института.

"Мегафон" — один из крупнейших в РФ операторов связи. По итогам 2020 года компания обслуживала 70,4 миллиона абонентов мобильной связи. "ЮэСэМ Телеком" владеет 100% акций "Мегафона".