АФИНЫ, 14 мая — ПРАЙМ. Греция отменила с 14 мая квоту на въезд россиян – до этого разрешался въезд 4 тысяч граждан России в неделю, им не придется проходить карантин при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в пятницу. В ЕС назвали сроки восстановления туризма

С 14 мая Греция открыла границы для туристов.

Россия включена в список из 21 страны, граждане которых могут въезжать в страну любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. До этого россияне могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов.

Граждане этих стран освобождаются от обязательного карантин для въезжающих в страну.

Для этого россияне при въезде должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.

Сертификат о вакцинации может быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, выдан государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством, говорится в документе.

Путешественники в Грецию, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, затем действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта 2021 года количество разрешений было увеличено в восемь раз, а с 26 апреля россиянам был разрешен въезд через девять аэропортов, а не через три, и отменен обязательный карантин при соблюдении ряда условий. Срок действовавшего соглашения истек в 6.00 14 мая.