МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Греция с 14 мая отменяет ограничения на въезд туристов

"Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято с учетом эпидобстановки в отдельных странах. Авиасообщение возобновляется на взаимной основе с 25 мая 2021 года.

Перелёты Москва-Рейкьявик и Москва-Валлетта будут выполняться по два раза в неделю, Москва-Канкун, Москва-Лиссабон и Москва-Джидда — по три раза в неделю.

Также по одному разу в неделю самолеты будут летать по направлениям Грозный-Джидда и Махачкала-Джидда.

Также оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ заявил об увеличении числа регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией с 25 мая.

"Принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток-Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Токио и Владивосток-Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск-Токио)", — сообщили журналистам в штабе.