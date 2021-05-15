МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Новокузнецк, Комсомольск-на-Амуре, Шахты и Таганрог попали в число крупнейших городов России, где средняя цена однокомнатной квартиры в апреле составила до 1,5 миллиона рублей, выяснила для РИА Новости консалтинговая группа SRG. Госдума обсудит возможность продавать квартиру без налоговой декларации

Эксперты SRG изучили цены на однокомнатные квартиры в 100 крупнейших городах РФ.

Кроме четырех перечисленных городов, жилье в пределах 1,5 миллиона рублей также можно купить в Орске, Прокопьевске, Балаково, Рыбинске, Норильске, Бийске, Нижнем Тагиле, Кургане, Дзержинске и Волжском.

В диапазоне 1,5-2 миллиона рублей в апреле предлагали однокомнатные квартиры в Кемерово, Рязани, Стерлитамаке, Братске, Кирове, Нижнекамске, Челябинске, Тольятти, Грозном, Ульяновске, Пскове. В этот же список попали: Астрахань, Нальчик, Энгельс, Йошкар-Ола, Армавир, Ангарск, Иваново, Великий Новгород, Саратов, Смоленск, Саранск, Вологда, Липецк, Оренбург, Владикавказ, Старый Оскол, Брянск, Череповец, Орел, Барнаул, Мурманск, Кострома, Омск, Тамбов, Волгоград, Чебоксары, Томск, Ижевск, Махачкала.

По данным исследования, 2-2,5 миллиона рублей однушки в среднем стоят в Курске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пензе, Ставрополе, Ярославле, Абакане, Перми, Улан-Удэ, Калуге, Воронеже, Твери, Владимире, Краснодаре, Набережных Челнах, Архангельске, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске, Чите.

Средний чек на однокомнатную квартиру в 2,5-3 миллиона рублей — в Белгороде, Нижневартовске, Уфе, Иркутске, Новосибирске, Туле, Северодвинске, Тюмени, Калининграде, Новороссийске, Нижнем Новгороде.

За однушку в Екатеринбурге, Хабаровске, Казани в среднем придется выложить 3-3,5 миллиона рублей; в Сургуте, Севастополе и Владивостоке – уже 3,5-4,5 миллиона рублей. А за однушку в Подольске, Балашихе, Королеве, Южно-Сахалинске попросят 4,5-5 миллионов рублей. Чтобы приобрести такую квартиру в Сочи, Санкт-Петербурге или Мытищах, нужно иметь сумму в 5-5,5 миллиона рублей.

Если говорить о ценах в столице, то за месяц средний чек на однокомнатные квартиры в Москве вырос на 1,6% и составил в апреле 9,2 миллиона рублей, показало исследование.