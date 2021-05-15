МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россияне в нынешние майские праздники оказались более щедрыми на электронные чаевые: их средняя сумма оказались выше по сравнению с аналогичным периодом апреля практически во всех исследованных сферах, где традиционно оставляют чаевые, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса CloudTips. В Министерстве труда не планируют оставлять майские праздники длинными

Аналитики изучили данные об электронных чаевых, оставленных через сервис, за период с 1 по 10 мая 2021 года. К CloudTips подключены сотрудники более 800 партнеров, в том числе крупных федеральных компаний России. Всего в сервисе на данный момент зарегистрировано более 120 тысяч пользователей.

"Официанты кафе и ресторанов получили онлайн-чаевых на 55% больше, чем в соответствующий период апреля 2021 года. Средняя сумма онлайн-чаевых в этой сфере оказалась на 15% выше, чем в соответствующий предыдущий период и составила 272 рубля. Это может быть связано с тем, что в праздники люди чаще путешествовали и посещали рестораны во время поездок, а также чаще встречались с друзьями в кафе, барах и ресторанах", — выяснили в компании. Максимальная сумма электронных чаевых, оставленных гостем за одну транзакцию составила 16 140 рублей и пришлась на 5 мая 2021 года.

В салонах красоты в майские праздники клиенты оставили на 5% больше электронных чаевых, чем в соответствующий предыдущий период, а средняя сумма чаевых оказалась на 9% выше, по сравнению с соответствующим периодом апреля, и составила 499 рублей. Максимальная сумма чаевых за одну транзакцию была отправлена 3 мая 2021 года и составила 3 228 рублей.

А вот водители такси, а также сборщики заказов и курьеры получили в майские праздники меньше электронных чаевых, чем в соответствующем предыдущем периоде: водители такси на 32% меньше, а курьеры и сборщики — на 14%. При этом, средняя сумма чаевых в обоих случаях выросла на 20% и 12% соответственно (195 рублей и 115 рублей). Самые большие максимальные суммы онлайн-чаевых за одну транзакцию — 2 152 рубля — водитель такси получил 4 мая 2021 года, самая большая сумма онлайн-чаевых за доставку пришлась на 4 мая и составила 6456 рублей. Аналитики узнали, сколько россиян подрабатывают в майские праздники

"Внезапные длинные майские праздники 2021 года позволили многим гражданам отдохнуть, расслабиться, реализовать свои планы и мечты: люди путешествовали, встречались с родными и близкими, гостили у родственников. Все это сделало их щедрее на благодарность сотрудникам самых различных сфер: от мастеров салонов красоты до официантов, водителей такси и сотрудников служб доставки. Приятно, что люди делились своим праздничным настроением, поздравляли с праздниками тех, кто работал в этот период, делая их жизнь комфортнее и приятнее", — подчеркивает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.