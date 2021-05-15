МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Предприятия сферы гостеприимства и туризма в апреле 2021 года готовы пригласить на работу в три раза больше новых сотрудников, чем весной 2020 года. При этом профессионалы отрасли замечают, что претендентов на данные вакансии сейчас недостаточно. По данным "Газеты.ру" дефицит кадров в сфере гостеприимства наблюдается вследствие высокого спроса на отдых на отечественных курортах и отъезда мигрантов. Кризисная ситуация обострится к концу июня, пишет издание. Россияне стали чаще покупать туристические страховки в последний момент

Относительно прошлого года сейчас количество доступный вакансий увеличислось на 76%, рассказали эксперты сервиса HeadHunter.

Пандемия спровоцировала отъезд значительного числа трудовых мигрантов, а также граждан РФ, которые вернулись в регионы. Велик риск, что большая часть из обеих группы специалистов не вернутся на работу, и к началу туристического сезона многие компании и предприятия могут не досчитаться сотрудников.

Министерство труда считает, что центры занятости в нашей стране направляют свои усилия на то, чтобы дефицит специалистов был восполнен за счет привлечения на работу граждан РФ.

"Действуют программы переобучения по востребованным на локальных рынках труда направлениям, в том числе по направлениям, связанным с сектором HoReCa, — напомнили в ведомстве. — Для того, чтобы помочь работодателям в адаптации сотрудников, запущена программа субсидирования найма. При условии найма граждан, которые встали на учет в центры занятости в прошлом году, работодатели получают субсидию в размере 3 МРОТ с учетом обязательных платежей", — разъяснило ведомство. Эксперт ожидает ажиотажного спроса на жилье в Сочи после закрытия Турции

Напомним, что 15 июня заканчивается действие президентского указа "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", вследствие чего многим иностранным специалистам будет необходимо покинуть страну. В настоящий момент в России проживает примерно 1 миллион нелегальных мигрантов.