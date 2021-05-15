МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение средств для реализации программы поддержки доступных внутренних турпоездок для детей, сообщается на сайте кабмина. Кабмин одобрил проекты генсхем развития нефтяной и газовой отраслей

"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ростуризму, Минфину и Минпросвещения поручено до 19 мая внести в правительство проект акт об утверждении правил предоставления субсидии "Национальной системе платежных карт" для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок в детские лагеря. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в апреле на совещании в правительстве сообщил, что кабинет министров проработал соответствующее предложение.

Возмещение в рамках программы кешбэка для детских лагерей смогут получить родители 357 тысяч детей, на это будет выделено 5 миллиардов рублей. С момента запуска программы родители смогут приобретать путевки в детские лагеря, и им автоматически на карточку "Мир" будет возвращаться 50% стоимости купленной путевки — максимум в течение пяти дней.