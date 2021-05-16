МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Работодатели в сфере общепита и гостеприимства в преддверии туристического летнего сезона стали в разы чаще искать горничных, пекарей и поваров, выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился статистикой с РИА Новости.

В то время, как границы многих стран закрыты, российский туристический и ресторанный рынки столкнулись с острой нехваткой персонала. Сегодня в этих сферах представлено около 20 тысяч вакансий по всей стране. В апреле количество предложений на "Зарплате.ру" в этих категориях превысило уровень прошлого года на 73%, а по сравнению с допандемийными показателями спрос вырос в 3 раза. Греция возобновляет туризм

"По данным департамента аналитики "Зарплаты.ру", больше всех российскому рынку сегодня нужны горничные — спрос на этих сотрудников вырос в 6 раз. Чуть меньшую динамику демонстрируют вакансии пекарей (рост в 4 раза) и поваров (рост в 3 раза)", — сообщил сервис.

Среди лидеров по числу вакансий в заведениях общепита и сферы гостеприимства — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Большинство вакансий не требуют опыта работы, многие работодатели готовы рассматривать иногородних кандидатов.

Рестораны, кафе, бары и гостиницы ищут по всей стране также барменов, официантов, уборщиков, мойщиков, управляющих. Среди регионов самые высокие зарплаты официантам и поварам предлагают в Екатеринбурге: там официантам готовы платить до 80 тысяч рублей, а поварам до 100 тысяч. Горничных очень ждут на Алтае, в Краснодарском крае и Крыму, зарплата 30-40 тысяч рублей.