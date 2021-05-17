МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ленинградская и Московская области, а также Севастополь лидируют в рейтинге российских регионов по объемам ввода жилья в 2020 году, в аутсайдерах — Чукотка, Еврейская автономная, Магаданская и Мурманская области, свидетельствует исследование РИА Новости. Россияне начинают терять интерес к новостройкам

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на жилье из-за программы льготной ипотеки привел и к ускоренному запуску новых жилищных проектов, а значит, спада объемов ввода жилья в ближайшие два года не произойдет.

СЛОЖНЫЙ ГОД

Как отмечается в рейтинге, прошедший год стал сложным для всех отраслей экономики, и строительная не стала исключением, из-за пандемии во втором квартале 2020 года были приостановлены работы на многих стройплощадках.

"Тем не менее, несмотря на весенний значительный спад, по итогам 2020 года наблюдается рост жилищного строительства. Ускоренному восстановлению ввода жилья способствовали меры по поддержке рынка, утвержденные весной, а также продление программы льготной ипотеки на 2021 год", — говорится в рейтинге.

Как отмечают эксперты, в 2020 году было введено 82,2 миллиона квадратного метра жилья, что на 0,2% больше, чем в 2019-м. В пересчете на одного жителя России было введено 0,561 квадратного метра, но диапазон значений показателя в регионах очень широк — от 0,034 до 1,415 квадратного метра на человека, объем ввода в регионах-лидерах и аутсайдерах отличается в 40 раз.

ЛЕНОБЛАСТЬ И СЕВАСТОПОЛЬ В ЛИДЕРАХ

На первом месте рейтинга — Ленинградская область, где на одного жителя было введено 1,415 квадратного метра. На втором месте город Севастополь — 1,34 квадратного метра. В лидерах также Московская (1,174), Калининградская (1,146), Липецкая (1,086) и Тюменская (1,027) области. Эксперты рассказали, почему сейчас не стоит покупать апартаменты

"Стоит отметить, что четыре из шести регионов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга в прошлом году, а наращивание темпов строительства в Севастополе и Калининградской области можно объяснить повышенным спросом на курортах в условиях закрытых границ", — отмечают эксперты.

Кроме того, на подступах к лидирующей группе Сахалинская, Ульяновская и Калужская области, а также Краснодарский край – в этих регионах показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,8 квадратного метра. Всего же в 24 регионах РФ ввод жилья превышает общероссийский уровень (0,561 квадратного метра), среди них девять регионов Центрального федерального округа.

Отмечается, что в большинстве регионов-лидеров объемы ввода жилья в 2020 году выросли. "Наиболее заметный рост был в Сахалинской области (+32,7%), Калининградской области (+19,6%) и Краснодарском крае (+13,1%). Снижение объемов ввода жилья в этой группе наблюдается только в Ленинградской области (-9%) и Липецкой области (-1,8%)", — отмечают эксперты.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В АУТСАЙДЕРАХ

В нижней части рейтинга расположились в основном регионы Дальневосточного федерального округа. На последнем месте — Чукотка, где объем ввода жилья в прошлом году составил 0,034 квадратного метра на человека. Продажи новостроек в России за первый квартал выросли на 27%

Предпоследнее место заняла Мурманская область — 0,048.

В аутсайдерах также Магаданская (0,064) и Еврейская автономная области (0,09). "Еще в трех регионах – Забайкальском крае, Хабаровском крае и Амурской области – в 2020 году было введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека", — говорится в рейтинге.

ЛИДЕРЫ ПО ТЕМПАМ

Положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 48 регионах, отрицательная – в 37. В Ненецком автономном округе аналитики зафиксировали наибольший рост объемов строительства (+118,8%). "И хотя в абсолютном выражении прирост составил всего 22 тысячи квадратных метра, для такого небольшого региона это безусловно отличный результат", — отмечают эксперты.

Кроме того, на 52,3% выросли объемы строительства на Камчатке, в Орловской области — на 45,6%, на Сахалине – на 32,7%, на Чукотке – на 30,8%. Еще в трех регионах — Ханты-Мансийском автономном округе, Костромской и Магаданской областях — рост превысил 20%.

Наиболее существенно — более чем на 35% — объемы ввода жилья снизились в Карачаево-Черкесии, ЕАО и Ингушетии.

ПРОГНОЗ

По мнению аналитиков РИА Новости, из-за пандемии сохранились отдельные ограничения, которые влияют на стоимость жилья. Названы районы с переоцененными квартирами

"В первую очередь это касается запрета на перемещения людей через границы стран, что для строительной отрасли отражается на нехватке рабочих кадров на стройках, особенно в регионах РФ. Дефицит трудовых ресурсов уже привел к росту стоимости и строительных работ, и строительных материалов, что безусловно сказалось на цене квадратного метра для покупателей квартир", — отмечают эксперты.

На стоимость квадратных метров также повлияли высокие темпы инфляции, резкие скачки курсов валют, переход на проектное финансирование, а также расходы по соблюдению санитарных требований из-за пандемии, отмечается в рейтинге.

"В 2020 году программа льготной ипотеки заставила многих достать свои накопления из "кубышек" и улучшить жилищные условия, но повышенный спрос также существенно отразился на росте цен, что нивелировало смысл сниженных ипотечных ставок в самых востребованных регионах", — говорится в исследовании.

При этом эксперты отмечают, что спрос на жилье привел и к ускоренному запуску новых проектов, которые будут достраиваться в 2021-2022 годы. "А значит, спада объемов ввода жилья в ближайшие два года, скорее всего, не произойдет", — заключают эксперты.

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