МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Новые стандарты строительства жилья в Подмосковье утвердят к июлю 2021 года, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова. Хуснуллин предложил увеличить темпы строительства жилья в Крыму

По ее словам, ежегодно в Подмосковье вводят 4,5 миллиона квадратных метров новостроек, в которые переезжают свыше 75 тысяч семей.

"Наша цель — введение новых подходов к ведению строительства, а также к обустройству дворов. Документ проходит согласование и будет принят до 1 июля", — сказала Федотова на заседании правительства региона.

В частности, все новостройки будут возводиться без доступа личных автомобилей на территорию двора — въезд разрешат только для экстренных и технических служб. В новые стандарты включат обязательное устройство детских площадок, мест для занятий спортом для детей и взрослых. Также в документ войдут требования по панорамному остеклению входных групп подъезда, навигации и высоте первого этажа в 4,2 метра.

"Стандарты применят ко всем проектируемым объектам. Контроль будет осуществляться на стадиях проведения экспертизы, выдачи разрешения на строительство, а также при согласовании архитектурного градостроительного облика", — добавила Федотова.

Ранее, в ходе ежегодного обращения к жителям Московской области, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проработать изменение стандартов строительства в регионе. Разработанный документ состоит из шести разделов, которые касаются планировочных и фасадных решений, отделки квартир и мест общего пользования, благоустройства, организации строительства и эксплуатации, конструктивных решений и инженерных систем.