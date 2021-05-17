МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о проработке вопроса о продолжении программы льготной ипотеки на первичном рынке, рассказали "Известия". Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты

Выполняя поручение президента РФ, Кабмин изучает вопрос о формате продления льготной ипотеки.

Пока неизвестно, будет ли данная программа популярна у потребителей.

"Периоды высокого спроса, обусловленные внешними факторами, составляют, как правило, два-три квартала, после чего он исчерпывается и наступает охлаждение рынка", — пояснил гендиректор агентства недвижимости Knight Frank Saint-Petersburg Николай Пашков.

В Уральском банке реконструкции и развития считают, что на рынке также наблюдается значительный рост спроса на ипотечные продукты кредитных организаций, которые реализуются без поддержки государства.



"Сыграл роль отложенный спрос, и пока ипотечные ставки находятся на историческом минимуме", — отметила руководитель направления ипотеки банка Елена Ботош.