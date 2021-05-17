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Россиянам хотят продлить льготную ипотеку
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Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о проработке вопроса о продолжении программы льготной ипотеки на первичном рынке, рассказали "Известия". Выполняя поручение... ПРАЙМ, 17.05.2021
льготная ипотека, жилье, россия, недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о проработке вопроса о продолжении программы льготной ипотеки на первичном рынке, рассказали "Известия".
Выполняя поручение президента РФ, Кабмин изучает вопрос о формате продления льготной ипотеки.
Пока неизвестно, будет ли данная программа популярна у потребителей.
"Периоды высокого спроса, обусловленные внешними факторами, составляют, как правило, два-три квартала, после чего он исчерпывается и наступает охлаждение рынка", — пояснил гендиректор агентства недвижимости Knight Frank Saint-Petersburg Николай Пашков.
В Уральском банке реконструкции и развития считают, что на рынке также наблюдается значительный рост спроса на ипотечные продукты кредитных организаций, которые реализуются без поддержки государства.
"Сыграл роль отложенный спрос, и пока ипотечные ставки находятся на историческом минимуме", — отметила руководитель направления ипотеки банка Елена Ботош.