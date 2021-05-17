МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон" по МСФО в первом квартале 2021 года составил 10,615 миллиарда рублей против убытка в 10,126 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России. Что делать россиянам, если покупатель не поставил машину на учет

EBITDA выросла в 2,2 раза, до 15,739 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 32,7%, до 38,952 миллиарда рублей.

Группа "Акрон" включает в себя предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основной владелец — Вячеслав Кантор.