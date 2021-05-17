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"Акрон" в первом квартале получил 10,6 миллиарда рублей чистой прибыли
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Чистая прибыль группы "Акрон" по МСФО в первом квартале 2021 года составил 10,615 миллиарда рублей против убытка в 10,126 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 17.05.2021
чистая прибыль, акрон, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон" по МСФО в первом квартале 2021 года составил 10,615 миллиарда рублей против убытка в 10,126 миллиарда рублей годом ранее, говорится в сообщении одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России.
EBITDA выросла в 2,2 раза, до 15,739 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 32,7%, до 38,952 миллиарда рублей.
Группа "Акрон" включает в себя предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основной владелец — Вячеслав Кантор.