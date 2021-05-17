МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Цены на деревянные дома в России на фоне подорожания пиломатериалов могут вырасти в ближайшее время на 20-40%, считают в Ассоциации деревянного домостроения. ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке при первом взносе от 20%

Стоимость используемых для строительства деревянных домов лесоматериалов за последний год увеличилась вдвое, поэтому ассоциация направила письмо в Минпромторг с просьбой принять меры по сдерживанию роста цен на пиломатериалы и временно ограничить их экспорт, рассказали РИА Недвижимость в организации.

"Подорожание началось примерно год назад. Кроме того, сильно растет экспорт, что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться (в Минпромторг — ред.). Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен", — рассказали в ассоциации, уточнив, что предлагают установить экспортные пошлины.

В организации отметили, что подорожание деревянных стройматериалов может также привести к росту цен и в многоквартирном жилом строительстве, где тоже используются пиломатериалы.

"В какой-то степени это может отразиться на всех строительных отраслях. Что касается стоимости готовых деревянных домов с отделкой, в которой используется большое количество древесины, они могут подорожать на 25-40%. Дома без отделки – примерно на 20%", — сообщили в ассоциации.