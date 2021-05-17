В России ожидается значительное подорожание деревянных домов
МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Цены на деревянные дома в России на фоне подорожания пиломатериалов могут вырасти в ближайшее время на 20-40%, считают в Ассоциации деревянного домостроения.
Стоимость используемых для строительства деревянных домов лесоматериалов за последний год увеличилась вдвое, поэтому ассоциация направила письмо в Минпромторг с просьбой принять меры по сдерживанию роста цен на пиломатериалы и временно ограничить их экспорт, рассказали РИА Недвижимость в организации.
"Подорожание началось примерно год назад. Кроме того, сильно растет экспорт, что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться (в Минпромторг — ред.). Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен", — рассказали в ассоциации, уточнив, что предлагают установить экспортные пошлины.
В организации отметили, что подорожание деревянных стройматериалов может также привести к росту цен и в многоквартирном жилом строительстве, где тоже используются пиломатериалы.
"В какой-то степени это может отразиться на всех строительных отраслях. Что касается стоимости готовых деревянных домов с отделкой, в которой используется большое количество древесины, они могут подорожать на 25-40%. Дома без отделки – примерно на 20%", — сообщили в ассоциации.
https://1prime.ru/business/20210517/833678780.html