МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Общероссийский народный фронт проведёт опрос предпринимателей о реализации мер господдержки и трудностях в их получении, чтобы затем направить результаты президенту, кабмину и в Центробанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОНФ. Объем займов малого бизнеса у МФО вырос на 50%

"Общероссийский народный фронт по поручению президента РФ поводит опрос предпринимателей о ходе реализации мер государственной поддержки занятости в сфере малого и среднего бизнеса… Целью опроса является получение обратной связи от бизнеса о трудностях, с которыми они столкнулись при получении мер поддержки, в том числе при взаимодействии с банками", — говорится в сообщении.

Пройти опрос могут все желающие предприниматели на официальном сайте Народного фронта, где они смогут рассказать о сложностях в получении помощи. Всю полученную информацию о сложностях, с которыми столкнулся бизнес при получении поддержки по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, ОНФ направит президенту, правительству России и Центральному банку для решения ситуации.

Власти РФ запустили с 1 июня 2020 года программу специальных кредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Она известна как "ФОТ 2.0". Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Согласно программе, если в течение всего срока ее действия предприятие сохраняет занятость на уровне 90% и выше от штатной численности с начала действия программы, то по истечении срока кредита сам кредит и проценты по нему полностью списываются.

Кроме того, в марте правительство запустило новую программу льготного кредитования "ФОТ 3.0", которая также позволит сохранить рабочие места.