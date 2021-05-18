МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В России работают над изменением подсчета инфляции. К осени в России подорожает чай

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на близкие к кабмину источники, в расчет индекса потребительских цен (ИЦП) хотят включить расходы на содержание жилой недвижимости.

Этот показатель является одним из основных инструментов измерения инфляции.

Если такое решение примут, то траты россиян на жилье будут учитываться при подсчете не напрямую, а в виде вмененной ренты. То есть, будут учитывать траты на содержание недвижимости ее собственниками.

Тогда непосредственно цена на недвижимость на показатель влиять не будет. Подсчитываться будут только расходы на ремонт жилья или страхование.

Как изданию отметили в Росстате, в ближайшее время ведомство собирается изучить вопрос об использовании такого механизма для расчета инфляции.

Сейчас в России индекс потребительских цен рассчитывается, исходя из стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков. Помимо этого в него включают затраты на ЖКХ.