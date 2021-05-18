МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Русинвест" стал победителем торгов на имущество Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), заплатив начальную цену в 110,9 миллиарда рублей, следует из данных торгов.

"Организатор торгов признает участника торгов Общество с ограниченной ответственностью "Русинвест"… победителем торгов по продаже имущества (предприятия)… по цене 110867173157,00 рублей", — говорится в протоколе о результатах торгов на имущество Антипинского НПЗ.

Эта же цена указана как начальная для продажи имущества на торгах.

Помимо "Русинвеста", в торгах также принимала участие компания "СБК Комплект".

Имущество Антипинского НПЗ по решению суда было выставлено на продажу в январе в связи с банкротством. Предполагалось, что непосредственные торги пройдут 12 марта, однако они несколько раз переносились. В комплекс имущества входят здания и сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий и иное.

НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.

Сбербанк в мае 2019 года стал собственником 80% завода, а в июне акции НПЗ у банка приобрела компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой выступили сам банк и группа отраслевых инвесторов. В декабре 2019 года завод был признан банкротом, однако продолжил свою работу. В апреле госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что завершает участие в проекте по управлению Антипинским НПЗ и выходит из капитала совместного со Сбербанком предприятия "Сокар Энергоресурс".