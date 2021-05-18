МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не получала ходатайство о приобретении ритейлером "Магнит" розничной сети "Дикси", сообщили РИА Новости в пресс-служба ФАС. "Магнит" договорился о покупке розничной сети "Дикси"

"Магнит" во вторник сообщил, что достиг соглашения о приобретении своего конкурента — розничной сети "Дикси", которая управляет 2 651 магазином в России. Ритейлер планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited через свою операционную структуру "Тандер". Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

При этом закрытие сделки зависит в том числе от согласования с Федеральной антимонопольной службой.

"Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало", — сообщили в ФАС.