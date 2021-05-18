2021-05-18T14:56:54+03:00
2021-05-18T14:56:54+03:00
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https://1prime.ru/business/20210518/833691229.html
ФАС не получала ходатайства "Магнита" о покупке "Дикси"
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не получала ходатайство о приобретении ритейлером "Магнит" розничной сети "Дикси", сообщили РИА Новости в пресс-служба ФАС... ПРАЙМ, 18.05.2021
фас, поглощение, дикси, магнит, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ пока не получала ходатайство о приобретении ритейлером "Магнит" розничной сети "Дикси", сообщили РИА Новости в пресс-служба ФАС.
"Магнит" во вторник сообщил, что достиг соглашения о приобретении своего конкурента — розничной сети "Дикси", которая управляет 2 651 магазином в России. Ритейлер планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited через свою операционную структуру "Тандер". Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.
При этом закрытие сделки зависит в том числе от согласования с Федеральной антимонопольной службой.
"Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало", — сообщили в ФАС.