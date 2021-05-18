МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Структура Сбербанка "Цифровые активы" приобрела 25% голосующих акций издательства "Просвещение", следует из материалов банка. Сбербанк запустил приложение для выявления COVID-19 по кашлю

"Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации: приобретение доли участия в организации. Размер доли участия до – 0%. Размер доли участия после — 25%", — сказано в материалах.

ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также планируют приобрести по 25% издательства "Просвещение", говорится в сообщении ВЭБа.

"ВЭБ.РФ, РФПИ договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%, закрытие сделки со стороны РФПИ планируется в случае одобрения Наблюдательным советом РФПИ", — сказано в пресс-релизе госкорпорации.

Отмечается, что оценка 100% акций компании для целей сделки составила около 108 миллиардов рублей. Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована в июне.

В совет директоров "Просвещения" после закрытия сделки войдёт восемь директоров, по два представителя от Сбера, РФПИ, ВЭБа и существующих акционеров. Операционное управление будет осуществляться текущим менеджментом группы компаний.