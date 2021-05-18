2021-05-18T19:14:00+03:00
2021-05-18T19:19:27+03:00
2021-05-18T19:14:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210518/833694751.html
Структура Сбербанка приобрела 25% в издательстве "Просвещение"
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Структура Сбербанка "Цифровые активы" приобрела 25% голосующих акций издательства "Просвещение", следует из материалов банка. "Основание, в силу которого эмитент получил право... ПРАЙМ, 18.05.2021
сбербанк, рфпи, вэб, сделка, инвестиции, новости, бизнес, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83369/46/833694665.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83369/46/833694665.jpg
https://1prime.ru/images/83369/46/833694664.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83369/46/833694664.jpg
https://1prime.ru/images/83369/46/833694652.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83369/46/833694652.jpg
https://1prime.ru/health/20210518/833692830.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Структура Сбербанка "Цифровые активы" приобрела 25% голосующих акций издательства "Просвещение", следует из материалов банка.
"Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации: приобретение доли участия в организации. Размер доли участия до – 0%. Размер доли участия после — 25%", — сказано в материалах.
ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также планируют приобрести по 25% издательства "Просвещение", говорится в сообщении ВЭБа.
"ВЭБ.РФ, РФПИ договорились о вхождении в капитал АО "Просвещение" в размере по 25%, закрытие сделки со стороны РФПИ планируется в случае одобрения Наблюдательным советом РФПИ", — сказано в пресс-релизе госкорпорации.
Отмечается, что оценка 100% акций компании для целей сделки составила около 108 миллиардов рублей. Ожидается, что новая акционерная структура будет сформирована в июне.
В совет директоров "Просвещения" после закрытия сделки войдёт восемь директоров, по два представителя от Сбера, РФПИ, ВЭБа и существующих акционеров. Операционное управление будет осуществляться текущим менеджментом группы компаний.