МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпромстрой" (ГСП), структура "Газпрома" и его крупнейший подрядчик, завершил консолидацию строительных активов, в периметр организации вошли в частности "Стройгазконсалтинг", "Стройгазмонтаж", "Стройтранснефтегаз" и "Газпром автоматизация", заявил начальник департамента 644 "Газпрома" Андрей Фик. "Газпром" поделился планами по строительству новых трубопроводов в Европу

"Сегодня юридически процесс консолидации активов завершен… Компании, которые вошли в периметр, это "Стройгазконсалтинг", "Стройгазмонтаж", СТНГ, "Газпром автоматизация". Это из крупных компаний, которые представляют собой строительные мощности", — сказал Фик в ходе пресс-конференции.

Зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин добавил: "Там есть еще зависимые компании. На сегодняшний день то, что касается именно строительного комплекса, мы считаем, что этап консолидации уже завершился".

По словам Аксютина, создание такого крупного подрядчика дает возможность всем компаниям группы "Газпром" работать с ним на единых понятных принципах. Фик добавил, что цели, которые ставились при консолидации, на сегодняшний день достигнуты. Речь идет о повышении оперативности в принятии решений во взаимодействии с подрядным комплексом и более правильном планирование ресурсов с учетом сложности география проектов "Газпрома". "Газпром" изучит цель по достижению к 2050 году углеродной нейтральности

Вместе с тем, заметил Аксютин, помимо "Газстройпрома" на стройках "Газпрома" работают и другие компании, поэтому рыночная основа взаимодействия с подрядным комплексом осталась. "ГСП также там, где мы конкурс проводим, принимает участие на равных прочих условиях, то есть рыночная составляющая никуда не ушла. Мы считаем, это важная составляющая для того, чтобы можно было, сверять цифры стоимости предлагаемых услуг и эффективность работы", — заключил он.

"Газстройпром" — ведущая российская многопрофильная компания, созданная в 2018 году. Выполняет полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа. Заказчики — предприятия группы "Газпром".