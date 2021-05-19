МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россияне в мае в преддверии аномальной жары в несколько раз чаще покупали климатическую технику — вентиляторы и кондиционеры, и другие товары, помогающие охладиться, сообщили опрошенные РИА Новости интернет-ритейлеры.

Аномальная жара наблюдалась в Центральной России в начале недели. В Москве рекордная для 18 мая температура достигла 30,7 градуса, превысив предыдущий рекорд на 1,6 градуса.

Российский интернет-ритейлер Wildberries открылся в США

Также в мае на площадке в 1,5 раза вырос спрос на шторы и жалюзи по сравнению с прошлогодним периодом, на мороженицы — в 1,74 раза, при этом чаще всего пользователи выбирают компактные устройства объемом на 1,5 литра или силиконовые формы для приготовления фруктового льда, выросли в 2,4 раза продажи сифонов для газирования воды.

"В неделю с 10 по 16 мая штучные продажи напольных вентиляторов выросли почти втрое, если сравнивать с началом месяца. На втором месте по динамике роста — охладители воздуха, их за тот же период покупают в 2,5 раза чаще. Популярны оказались и кондиционеры, понедельный спрос на них вырос вдвое, причем предпочитают пользователи небольшие напольные модели, а не сплит-системы", — сообщил российский маркетплейс Ozon.

В компании отметили, что среди электроники дешевле всего с жарой бороться с помощью настольных вентиляторов — в середине мая на них в среднем тратят чуть больше тысячи рублей, а самый дорогой вариант — это сплит-системы, на них тратят больше 13 тысяч.

"В период с 10-16 мая 2021 года спрос на вентиляторы вырос более, чем в 2 раза год к году. Кондиционеры воздуха в этот период стали популярнее в 5 раз, а мини-холодильники, которые удобно брать с собой в поездку — в 4 раза", — сказали в пресс-службе Wildberries.

Кроме того, для того чтобы защитить себя от солнца, клиенты Wildberries также выбирали панамы и летние шляпы — рост продаж в штуках в 2 раза, солнцезащитные очки — в 1,5 раза. Из напитков в жару россияне активно приобретали на площадке квас — рост продаж в 4 раза, газированные напитки — в 3 раза, тонизирующие кофейные напитки — рост в 10 раз и освежающие соки — в 3 раза.