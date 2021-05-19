МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) включила порядка 15 российских компаний в рейтинг ведущих компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет, исследование есть в распоряжении РИА Новости. Бизнес предложил способ резко снизить цены на новостройки

TSR оценивается на основе роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за данный период. Этот показатель дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости. Средний годовой TSR — это средний TSR компании за пятилетний период (2016-2020 годов), проанализированный BCG в 2021 году, всего в рейтинге проанализировано порядка 2,4 тысячи компаний.

"В сведенный рейтинг топ-1000 компаний расширенного глобального списка вошли 15 российских компаний, столько же было годом ранее: МТС, ПАО "Сбербанк", Московская биржа, "Полюс", "Алроса", "ГМК Норильский Никель", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Евраз", НЛМК, "Северсталь", "Татнефть", "Лукойл", "Новатэк", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Яндекс", восемь из них включены в различные отраслевые топы", — отметили в BCG.

Авторы указали, что потрясения, вызванные пандемией COVID-19, увеличили существовавшие и ранее разрывы между лидерами и отстающими в различных отраслях и регионах в рейтинге, доминирующую роль в котором снова играют американские компании. "В рейтинге 2021 года их доля непропорционально велика как среди наиболее результативных компаний мира (41%), так среди лидеров отдельных отраслей по TSR (37%)", — считают они.

Кроме того, 2020 год помог подчеркнуть новые тренды, которые намечались в последние годы. "Компании сектора высоких технологий, а также представители других секторов, внедрившие высокие технологии в своей деятельности, доминируют в верхних строчках рейтинга. Это не только медтех, провайдеры финансовой инфраструктуры и организации "зелёной" энергетики, но и традиционные "физические" отрасли, такие как машиностроение, медиа и издательское дело, услуги здравоохранения, которые последнее время активно внедряли цифру", — отмечает управляющий директор и партнёр BCG, руководитель BCG Digital в Москве Макс Хаузер.

"Судя по результатам отраслевых рейтингов, многие российские компании прошли кризис более уверенно, чем конкуренты, и оказались в числе мировых лидеров в своих отраслях: например, Сбер занял первое место, "Евраз" — второе, "Лукойл" — четвертое. Все это компании разных секторов экономики, которые активно занимались внедрением цифровых решений в свою работу", — резюмирует он.