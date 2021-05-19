МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом квартале 2021 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 18,344 миллиарда рублей против убытка в 15,588 миллиарда годом ранее, следует из сообщения компании. В Турции озвучили вероятную дату возобновления рейсов из России

Скорректированная чистая прибыль (определяется как чистая прибыль без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) увеличилась на 28% — до 21,229 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании вырос в 1,65 раза — до 34,309 миллиарда рублей, выручка — на 36,7%, до 87,579 миллиарда. Рентабельность по EBITDA составила 39,2% против 32,4% годом ранее.

Свободный денежный поток (FCF) "Фосагро" в январе-марте снизился на 16,6% — до 15,215 миллиарда рублей. Чистый долг группы на конец марта составил 145,388 миллиарда рублей, сократившись на 7,3% по сравнению с показателем на конец прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 1,45x против 1,86x годом ранее.

Гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, отметил, что рост доходности бизнеса в первом квартале связан с масштабными инвестициями в развитие, которые компания проводит с 2013 года, а благоприятная рыночная конъюнктура в начале года усилила этот эффект. Компания вложила в производственные активы в первом квартале почти 10 миллиардов рублей.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что высокие операционные и финансовые показатели деятельности компании позволяют нам финансировать программу развития без использования заемного финансирования", — добавил Гурьев, слова которого приводятся в релизе.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.