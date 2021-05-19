МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. ОК "Русал" планирует выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру и сменить название на AL+, следует из сообщения компании. Неопытным инвесторам ограничат доступ к сложным финансовым продуктам

Совет директоров "Русала", говорится в сообщении, одобрил соответствующее предложение менеджмента, которое отвечает ESG-стратегии компании и обязательствам по достижению нулевого баланса выбросов CO2 к 2050 году. Предполагается, что каждая из компаний сосредоточится на реализации собственной стратегии развития в интересах акционеров. В частности, "Русал" сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом, а новая компания — на развитии внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста.

В соответствии с предполагаемым распределением ключевых активов между двумя компаниями в "Русал" (AL+) должны войти алюминиевые заводы (Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский, KUBAL), глиноземные заводы (Николаевский, Aughinish, EurAllumina, QAL, Friguia, WINDALCO), а также добывающие активы (Kindia, Dian Dian, BCGI) и предприятия дивизиона "Даунстрим" (производство фольги, автомобильных дисков, порошков и прочее.)

В новую компанию войдут такие алюминиевые заводы как Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский, Кандалакшский, глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский), добывающие активы — Северо-Уральский бокситовый рудник, Боксит Тимана.

"Для "Русала" эта трансформация — очередной шаг на пути к укреплению своих позиций в области производства алюминия с низким углеродным следом, в том числе выпускаемого под брендом ALLOW… Логичным продолжением этих изменений является предложение менеджмента о смене названия компании с "Русала" на AL+. Совет директоров "Русала" включил вопрос о смене наименования в повестку дня годового собрания акционеров 24 июня 2021 года", — отмечается в сообщении.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1%, до 3,755 миллиона тонн.