МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кэшбеке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки. Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца года

"С возвратом денег на путевки для детей. Мы же не сказали, что только во вторую смену, мы сказали на летний отдых – значит, нужно это сделать. Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кэшбека. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения", — сказал Путин на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

Программа детского туристического кешбэка будет запущена 25 мая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании.

Выплаты в рамках программы "детского" туристического кешбэка, согласно опубликованному ранее проекту постановления правительства, могут составить 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, а поездку можно будет совершить до 15 сентября. Правительство выделило на это 5 миллиардов рублей, и по подсчётам, возмещение смогут получить 357 тысяч человек.

"Мера новая, и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается, практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы… Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая. Мы успеваем ее запустить до каникул", — сказал Чернышенко.

Он уточнил, что программой могут воспользоваться "все желающие", и в ней примут участие около 1 тысячи детских лагерей отдыха по всей стране.