МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает повысить экспортную пошлину на лом до 90 евро с 45 евро, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного мониторингу ситуации роста цен на рынке металлопроката. Россияне рискуют столкнуться с дефицитом мороженого

"Большая часть компаний (металлургических – ред) работает на ломе. Лом подорожал, то есть у них ситуация такая, что находятся тоже в вилках цены, то есть у них маржи там практически нет. Соответственно, мы сейчас предложили, на лом будем вводить 90 евро. Было 45 евро, теперь 90", — сказал Евтухов.

При этом, по его словам, в текущей ситуации металлурги действительно получают "большую, избыточную прибыль".

"Но металлурги все-таки компании прозрачные, и они все находятся на особом учете в Федеральной налоговой службе. И по нашим расчетам за этот год они заплатят дополнительно в бюджет от 200 до 225 миллиардов рублей налогов. Если ситуация не изменится и не будет резкого падения. Сейчас прогнозируют, что уже Китай после резкого восстановления после пандемии начал замедляться, я думаю, и в других странах такая ситуация произойдет, и спрос на металлы возможно будет сокращаться", — сказал замминистра.

Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в 5%, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.